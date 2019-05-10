Мне на даче нужно очистить колодец от извести
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Мне на даче нужно очистить колодец от извести
Мне на даче нужно очистить колодец от извести, к кому обратится за такими услугами?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести
а что вообще такая процедура есть? я думал в колодец просто что то нужно насыпать)
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести
ruswater - фирма занимается как раз очисткой воды, они могут обезжелезить воду, смягчить воду и самое главное они ее обеззараживают, но сначала думаю они возьмут у вас образец воды и затем уже сделают по ней выводы и приступят к обеззараживанию
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести
Вы когда колодец почистите, не поленитесь взять пробы воды из него и сдать на проверку в лабораторию Нептун-сервиса http://www.neptun-service.ru/services/water-test они там анализ сделают и скажут чистая вода у вас и вообще она пригодна к употреблению или же нет, это для вашего здоровья в первую очередь важно
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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