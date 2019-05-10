Dima » 11 май 2019, 15:13

ruswater - фирма занимается как раз очисткой воды, они могут обезжелезить воду, смягчить воду и самое главное они ее обеззараживают, но сначала думаю они возьмут у вас образец воды и затем уже сделают по ней выводы и приступят к обеззараживанию