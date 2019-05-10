Мне на даче нужно очистить колодец от извести

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Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение Карабас » 10 май 2019, 13:07

Мне на даче нужно очистить колодец от извести, к кому обратится за такими услугами?


Карабас
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 май 2019, 15:09

а что вообще такая процедура есть? я думал в колодец просто что то нужно насыпать)
ВиллиВОнка
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение Dima » 11 май 2019, 15:13

ruswater - фирма занимается как раз очисткой воды, они могут обезжелезить воду, смягчить воду и самое главное они ее обеззараживают, но сначала думаю они возьмут у вас образец воды и затем уже сделают по ней выводы и приступят к обеззараживанию
Dima
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение glebushka » 22 авг 2019, 14:13

Вы когда колодец почистите, не поленитесь взять пробы воды из него и сдать на проверку в лабораторию Нептун-сервиса http://www.neptun-service.ru/services/water-test они там анализ сделают и скажут чистая вода у вас и вообще она пригодна к употреблению или же нет, это для вашего здоровья в первую очередь важно
glebushka
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