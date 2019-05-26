фирма по строительству домов в Перми
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фирма по строительству домов в Перми
Здравствуйте, есть у кого на примете фирма по строительству домов в Перми? Хочу там построить дачу своему сыну
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: фирма по строительству домов в Перми
думаю что если вам нужна какая то фирма по строительству то ее можно найти в интернете
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: фирма по строительству домов в Перми
Я вот сам сейчас строю дом в Перми так как хочу вообще переехать из деревни в Пермь, по строительству думал что сразу обращусь в професиональную фирму по строительству и как раз так и сделал, обращался сюда https://p-s-b.ru
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: фирма по строительству домов в Перми
Хорошо когда есть такие компании
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: фирма по строительству домов в Перми
Компания Оптима Синергидом строит дома очень хорошо, разные материалы при этом используют и у нас в пригороде половину домов на улице именно эта компания возвела, дома интересные, теплые, люди ими довольны
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: фирма по строительству домов в Перми
Привет, могу только посоветовать, где можно построить нормальный дом из бруса в Ярославле. Компания дома из бруса ярославль брусдом76 окажет вам качественные услуги на высшем уровне. Это чисто экологический материал - дерево. Никаких выделений смол из стен не будет.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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