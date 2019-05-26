фирма по строительству домов в Перми

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фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение Dima » 26 май 2019, 12:49

Здравствуйте, есть у кого на примете фирма по строительству домов в Перми? Хочу там построить дачу своему сыну


Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 май 2019, 17:11

думаю что если вам нужна какая то фирма по строительству то ее можно найти в интернете
ВиллиВОнка
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Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение Карабас » 26 май 2019, 22:45

Я вот сам сейчас строю дом в Перми так как хочу вообще переехать из деревни в Пермь, по строительству думал что сразу обращусь в професиональную фирму по строительству и как раз так и сделал, обращался сюда https://p-s-b.ru
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение burbon » 11 июн 2019, 21:11

Хорошо когда есть такие компании
burbon
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Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 21:21

Компания Оптима Синергидом строит дома очень хорошо, разные материалы при этом используют и у нас в пригороде половину домов на улице именно эта компания возвела, дома интересные, теплые, люди ими довольны
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Сообщения: 134
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение ymka » 14 авг 2019, 00:28

Привет, могу только посоветовать, где можно построить нормальный дом из бруса в Ярославле. Компания дома из бруса ярославль брусдом76 окажет вам качественные услуги на высшем уровне. Это чисто экологический материал - дерево. Никаких выделений смол из стен не будет.
ymka
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