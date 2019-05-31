трубы круглые

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трубы круглые

Новое сообщение Харман » 31 май 2019, 12:15

Где можно трубы круглые из аллюминия заказать? Мне они нужны для строительства


Харман
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: трубы круглые

Новое сообщение ВиллиВОнка » 31 май 2019, 16:56

думаю можно найти такие трубы в интернете, я бы даже смотрел просто по ценам в магазинах
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: трубы круглые

Новое сообщение Dima » 31 май 2019, 19:41

Мне вот когда нужны были такое трубы для работы, то я вот в интернете искал в итоге обратился на сайт - http://alumin.pro Там такой продукции очень много и выбрал себе наиболее подходящие трубы)
Dima
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: трубы круглые

Новое сообщение Prokl » 12 июн 2019, 21:06

Неплохой ассортимент труб
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: трубы круглые

Новое сообщение LVS » 12 июн 2019, 21:18

Я для строительства исключительно чугунные трубы использовал, где применить алюминиевые даже ума не приложу вы можете в строительстве, чугунны я тут заказывал https://steel-pro.ru/trubi/ у них и Б/У есть, если вдруг желаете подешевое
LVS
Фанат
 
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: трубы круглые

Новое сообщение Solonin » 29 апр 2020, 13:55

мне трубы для отопления нужны...
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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