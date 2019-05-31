трубы круглые
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трубы круглые
Где можно трубы круглые из аллюминия заказать? Мне они нужны для строительства
- Харман
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: трубы круглые
думаю можно найти такие трубы в интернете, я бы даже смотрел просто по ценам в магазинах
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: трубы круглые
Мне вот когда нужны были такое трубы для работы, то я вот в интернете искал в итоге обратился на сайт - http://alumin.pro Там такой продукции очень много и выбрал себе наиболее подходящие трубы)
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: трубы круглые
Неплохой ассортимент труб
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: трубы круглые
Я для строительства исключительно чугунные трубы использовал, где применить алюминиевые даже ума не приложу вы можете в строительстве, чугунны я тут заказывал https://steel-pro.ru/trubi/ у них и Б/У есть, если вдруг желаете подешевое
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: трубы круглые
мне трубы для отопления нужны...
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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