Detach » 06 июн 2019, 06:06

Познакомился совсем недавно с очень хорошей девушкой и вот хочу сделать ей хороший подарок а именно купить цветы с доставкой и хочу купить какой нибудь необычный букет цветов, где в Питере можно его купить с ДОСТАВКОЙ!?