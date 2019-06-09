vivary » 09 июн 2019, 23:06

У меня есть Mitsubishi Colt. Езжу на нём года четыре и проблем до сих пор с авто не было. Но в последнее время стала машина барахлить, наверно пришло время её ремонтировать. А где бы найти для неё запчасти по нормальной цене? С деньгами сейчас напряжёнка.