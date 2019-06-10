новый комплект шин

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новый комплект шин

Новое сообщение Карабас » 10 июн 2019, 15:12

Хочу купить новый комплект шин подскажите где можно такой купить недорого?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: новый комплект шин

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 июн 2019, 21:10

ну если честно новый комплект шин вы можете купить в интернете
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: новый комплект шин

Новое сообщение Dima » 12 июн 2019, 10:19

Сегодняшние магазины шин, предлагают нам очень много различных брендов которые отличаются друг от друга по цене и качеству. Я сам всегда покупаю шины в магазине - https://strl.koleso.ru
Dima
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: новый комплект шин

Новое сообщение Prokl » 18 июн 2019, 15:44

Недавно ошиповал резину у нас на сервисе в Питере http://avto-ship.com решил что так безопаснее, потом люблю жить по принципу - готовь сани летом, потом очереди будут на ошиповку, новая резина мне не нужна, мне мою зимнюю ошиповать и отлично было бы
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: новый комплект шин

Новое сообщение Victor6 » 20 окт 2019, 15:37

чего чего, а этого добра в нете полно, по любым параметрам
Огромный ассортимент резины, который постоянно пополняется, доступные цены! https://vashi-shiny.com.ua/catalogue/w/205/p/60/d/16/
Victor6
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 16:42
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