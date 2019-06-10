сайт с прогнозами на хоккей
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сайт с прогнозами на хоккей
Есть у кого на примете хороший сайт с прогнозами на хоккей, я хочу зарабатывать на этом виде спорта
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: сайт с прогнозами на хоккей
на ставках заработать вообще не реально когда вы уже это поймете?
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: сайт с прогнозами на хоккей
Очень трудно делать ставки и выходить в плюс, я вот вам посоветую делать это с целью просто развлечения, не нужно только на ставках пытаться заработать, я вам рекомендую обратится на сайт по прогнозам на хоккей - https://ihockey.bet
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: сайт с прогнозами на хоккей
Лучше бы в казино играл, там только получай удовольствие от автоматов и развлекайся, а будешь стратегии придерживаться выбранной чаще выигрывать будешь, вот посмотришь потом еще спасибо скажешь, я тут играю https://bonus.go2post.net
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: сайт с прогнозами на хоккей
А с БК уже определились? Если нет, то советую выбирать здесь https://bookie-reg.com/ Там как раз описаны способы регистрации, ну и конечно бонусы которые вы сразу получите, как новичок.
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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