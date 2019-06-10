сайт с прогнозами на хоккей

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сайт с прогнозами на хоккей

Новое сообщение Карабас » 10 июн 2019, 15:13

Есть у кого на примете хороший сайт с прогнозами на хоккей, я хочу зарабатывать на этом виде спорта


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: сайт с прогнозами на хоккей

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 июн 2019, 21:11

на ставках заработать вообще не реально когда вы уже это поймете?
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: сайт с прогнозами на хоккей

Новое сообщение Dima » 12 июн 2019, 10:35

Очень трудно делать ставки и выходить в плюс, я вот вам посоветую делать это с целью просто развлечения, не нужно только на ставках пытаться заработать, я вам рекомендую обратится на сайт по прогнозам на хоккей - https://ihockey.bet
Dima
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: сайт с прогнозами на хоккей

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 15:20

Лучше бы в казино играл, там только получай удовольствие от автоматов и развлекайся, а будешь стратегии придерживаться выбранной чаще выигрывать будешь, вот посмотришь потом еще спасибо скажешь, я тут играю https://bonus.go2post.net
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: сайт с прогнозами на хоккей

Новое сообщение SlaviKR » 29 окт 2019, 16:50

А с БК уже определились? Если нет, то советую выбирать здесь https://bookie-reg.com/ Там как раз описаны способы регистрации, ну и конечно бонусы которые вы сразу получите, как новичок.
SlaviKR
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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