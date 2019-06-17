Аркады

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Аркады

Новое сообщение Неваляшка » 17 июн 2019, 13:24

Здравствуйте. Не так давно я открыла для себя жанр игры, под названием «аркада» и теперь стараюсь просматривать многочисленные сайты в интернете, чтобы найти игры с необычными сюжетными линиями. Перешла по ссылке http://www.game-leader.ru/arcade/ на страницу с аркадами, которые можно скачать на свой компьютер и была приятно удивлена. Оказывается, достаточно потратить всего несколько минут времени на изучение информации, а потом можно приступать к игровому процессу. Скажите, какой жанр игр вы предпочитаете? Хотелось бы обсудить прямо сейчас эту тему.


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Неваляшка
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Re: Аркады

Новое сообщение alisana » 17 янв 2021, 18:52

Привет. А мы со своей дочуркой игаем в игры для девочек , а жанров в этих играх очень большое колличество и игры очень увлекательные. Яркие и милые, ну как они могут не понравится.
alisana
 
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Зарегистрирован: 17 янв 2021, 18:38
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