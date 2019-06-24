Запчасти к холодильнику
Модераторы: more, bot, translate
Запчасти к холодильнику
- burbon
- Писатель
-
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
-
Re: Запчасти к холодильнику
burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?
Холодильник тоже чинил сам ну не все конечно там надо смотреть что за неисправность
- LVS
- Писатель
-
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Запчасти к холодильнику
burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?
Сам дома чиню всю бытовую техику, до недавнего времени приходилось искать на рынке и в магазинах комиссионных запчасти то на холодильник, то на стиралку, микроволновку и так далее, но такая канитель была до того как я нашел этот магазин https://remochka.ru любых запчастей. И если вы там не найдете ничего для себя то сможете сделать заказ нужной запчасти
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Запчасти к холодильнику
LVS писал(а):burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?
Холодильник тоже чинил сам ну не все конечно там надо смотреть что за неисправность
Поздравляю если у вас есть на это время
- Smidt
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
-
Re: Запчасти к холодильнику
burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?
Возьми себе на заметку, что лучше чем мастер из сервисного центра, никто не починит твой холодильник, есть желание чтобы твою технику ремонтировали профессионалы обращайя в этот сервисный центр https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai они специализируются на починке холодильников
- glebushka
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14