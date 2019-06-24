Prokl » 25 июн 2019, 16:40

burbon писал(а): Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?

Сам дома чиню всю бытовую техику, до недавнего времени приходилось искать на рынке и в магазинах комиссионных запчасти то на холодильник, то на стиралку, микроволновку и так далее, но такая канитель была до того как я нашел этот магазин https://remochka.ru любых запчастей. И если вы там не найдете ничего для себя то сможете сделать заказ нужной запчасти