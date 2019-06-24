Запчасти к холодильнику

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Запчасти к холодильнику

Новое сообщение burbon » 24 июн 2019, 22:39

Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?


burbon
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Re: Запчасти к холодильнику

Новое сообщение LVS » 25 июн 2019, 10:11

burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?

Холодильник тоже чинил сам ну не все конечно там надо смотреть что за неисправность

LVS
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Сообщения: 84
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Re: Запчасти к холодильнику

Новое сообщение Prokl » 25 июн 2019, 16:40

burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?

Сам дома чиню всю бытовую техику, до недавнего времени приходилось искать на рынке и в магазинах комиссионных запчасти то на холодильник, то на стиралку, микроволновку и так далее, но такая канитель была до того как я нашел этот магазин https://remochka.ru любых запчастей. И если вы там не найдете ничего для себя то сможете сделать заказ нужной запчасти

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Re: Запчасти к холодильнику

Новое сообщение Smidt » 21 июл 2019, 20:52

LVS писал(а):
burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?

Холодильник тоже чинил сам ну не все конечно там надо смотреть что за неисправность

Поздравляю если у вас есть на это время

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Re: Запчасти к холодильнику

Новое сообщение glebushka » 21 июл 2019, 21:16

burbon писал(а):Разбираюсь сейчас с холодильником думал его починить на скорую руку но пока что не очень продвинулся, может запчасти взять другие для ремонта?

Возьми себе на заметку, что лучше чем мастер из сервисного центра, никто не починит твой холодильник, есть желание чтобы твою технику ремонтировали профессионалы обращайя в этот сервисный центр https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai они специализируются на починке холодильников

glebushka
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