детский сад
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детский сад
Хочу своего ребенка отдать в хороший детский сад, подскажите хороший сад в Питере, не могу определится
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: детский сад
ну в детский сад конечно вообще легко обратится вам думаю что вам стоит найти в вашем городе частный детский сад
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: детский сад
Всем привет, не давно тоже своего ребенка в детский сад первый раз отдели, так как вообще мне пришлось много разных сайтов просмотреть, я вам вот посоветовал бы детский сад - http://erudit.club
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: детский сад
Ищите по отзывам на гугл и яндекс картах, там много полезного
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Re: детский сад
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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