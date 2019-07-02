стеклянные двери

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стеклянные двери

Новое сообщение Dima » 02 июл 2019, 01:57

Где можно купить качественные стеклянные двери? Хочу такие себе в квартиру установить


Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: стеклянные двери

Новое сообщение ВиллиВОнка » 03 июл 2019, 21:50

здравствуйте, а вы еще не разу не сталкивались с покупкой таких дверьми да?
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: стеклянные двери

Новое сообщение Карабас » 14 июл 2019, 22:13

Всем привет, вообще такого рода двери, реально купить в интернете, к примеру вот такие стеклянные двери на нагорной 17 есть, съездите по этому адресу или просто перейдите на официальный сайт магазина - dver17
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: стеклянные двери

Новое сообщение Prokl » 21 авг 2019, 14:10

Межкомнатные двери можно и традиционные взять на https://doks.su/mezhkomnatnyye-dveri допустим я выбрал именно такие, хотя может стеклянные и неплохие но мне по декору больше подходили темные двери ПВХ Альфа их и взял три штуки там на сайте заказал 2900 одна дверь обошлась
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Сообщения: 149
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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