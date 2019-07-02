стеклянные двери
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стеклянные двери
Где можно купить качественные стеклянные двери? Хочу такие себе в квартиру установить
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: стеклянные двери
здравствуйте, а вы еще не разу не сталкивались с покупкой таких дверьми да?
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: стеклянные двери
Всем привет, вообще такого рода двери, реально купить в интернете, к примеру вот такие стеклянные двери на нагорной 17 есть, съездите по этому адресу или просто перейдите на официальный сайт магазина - dver17
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: стеклянные двери
Межкомнатные двери можно и традиционные взять на https://doks.su/mezhkomnatnyye-dveri допустим я выбрал именно такие, хотя может стеклянные и неплохие но мне по декору больше подходили темные двери ПВХ Альфа их и взял три штуки там на сайте заказал 2900 одна дверь обошлась
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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