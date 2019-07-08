Купить фейерверки

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Купить фейерверки

Новое сообщение Dima » 08 июл 2019, 11:22

Всем привет, где купить можно вообще фейерверки? Где недорого можно приобрести их?


Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу

Re: Купить фейерверки

Новое сообщение ВиллиВОнка » 08 июл 2019, 14:35

думаю что вам нужно будет пиротехнику такую больше смотреть через интернет
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Купить фейерверки

Новое сообщение Карабас » 08 июл 2019, 19:29

Мне вот тоже нужны были фейерверки не давно, я хотел устроить сюрприз своему племяннику и запустить на заднем дворе фейерверки для него. Покупал я их в магазине - https://www.bah.ru Там хорошая пиротехника
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Купить фейерверки

Новое сообщение djum » 28 авг 2020, 10:48

Так на алиэкспрессе посмотрите. Китайцы ведь в этих делах большие доки.

Я сам там часто покупаю всякую мелочевку. Вон даже по совету https://softcatalog.info/ru/android/app ... s-shopping поставил прогу для телефону по али, так очень удобно.

Вообщем попробуйте

djum
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group