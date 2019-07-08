Купить фейерверки
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Купить фейерверки
Всем привет, где купить можно вообще фейерверки? Где недорого можно приобрести их?
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Купить фейерверки
думаю что вам нужно будет пиротехнику такую больше смотреть через интернет
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Купить фейерверки
Мне вот тоже нужны были фейерверки не давно, я хотел устроить сюрприз своему племяннику и запустить на заднем дворе фейерверки для него. Покупал я их в магазине - https://www.bah.ru Там хорошая пиротехника
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Купить фейерверки
Так на алиэкспрессе посмотрите. Китайцы ведь в этих делах большие доки.
Я сам там часто покупаю всякую мелочевку. Вон даже по совету https://softcatalog.info/ru/android/app ... s-shopping поставил прогу для телефону по али, так очень удобно.
Вообщем попробуйте
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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