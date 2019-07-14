Террасная
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Террасная
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я не разбираюсь в террасной доске и вообще я не ее фанат, есть ПВХ плитка которая неплохо себя показала
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Террасная
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Часто слышу от людей что нормальной террасной доски у нас нет уже давно, хотя вместе с тем сам лично знаю что это не так, беру доску тут https://elhall.ru/catalog/terrasnaya_doska/ Decking Natur в основном вариант дуб, занимаюсь ремонтами и строительством, мои клиенты оценивают на отлично данную террасную доску
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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