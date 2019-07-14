Террасная

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Террасная

Новое сообщение glebushka » 14 июл 2019, 23:59

Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную


glebushka
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Террасная

Новое сообщение LVS » 15 июл 2019, 02:04

glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Я не разбираюсь в террасной доске и вообще я не ее фанат, есть ПВХ плитка которая неплохо себя показала

LVS
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Re: Террасная

Новое сообщение Prokl » 15 июл 2019, 07:50

glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Re: Террасная

Новое сообщение burbon » 05 авг 2019, 14:50

Нормальная террасная доска это не бесплатно
burbon
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Re: Террасная

Новое сообщение Smidt » 05 авг 2019, 14:54

glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Часто слышу от людей что нормальной террасной доски у нас нет уже давно, хотя вместе с тем сам лично знаю что это не так, беру доску тут https://elhall.ru/catalog/terrasnaya_doska/ Decking Natur в основном вариант дуб, занимаюсь ремонтами и строительством, мои клиенты оценивают на отлично данную террасную доску

Smidt
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