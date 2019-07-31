Покупка билетов через интернет

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Покупка билетов через интернет

Новое сообщение JardY » 31 июл 2019, 21:33

Смотрю что в интернете активно обсуждается тема бронирования билетов на самолет через интернет и приложения для брони.

Оценила поисковую выдачу, предложении просто огромная куча. Но какому предложению в принципе имеет смысл доверится, безопасно ли оплачивать с карты подобную бронь?



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JardY
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