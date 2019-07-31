JardY » 31 июл 2019, 21:33

Смотрю что в интернете активно обсуждается тема бронирования билетов на самолет через интернет и приложения для брони.

Оценила поисковую выдачу, предложении просто огромная куча. Но какому предложению в принципе имеет смысл доверится, безопасно ли оплачивать с карты подобную бронь?