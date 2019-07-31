Оценила поисковую выдачу, предложении просто огромная куча. Но какому предложению в принципе имеет смысл доверится, безопасно ли оплачивать с карты подобную бронь?
Покупка билетов через интернет
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка билетов через интернет
Смотрю что в интернете активно обсуждается тема бронирования билетов на самолет через интернет и приложения для брони.
-
JardY
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6