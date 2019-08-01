Kostara19 » 01 авг 2019, 07:26

Интересно, есть ли на нашем форуме люди которые пользуются услугами проституток? Я вот лично стесняюсь, хотя хотел бы. Да у нас в Новосибирске и нет нормальных проституток. Не хотелось бы получить какие-нибудь там заболевания....)))