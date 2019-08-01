Алмазные диски для болгарки

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Алмазные диски для болгарки

Новое сообщение Alyabyev » 01 авг 2019, 22:13

Занимаюсь строительными работами и моя бригада очень часто пользуется болгаркой но вот алмазные диски часто лопаются,вы мне можете подсказать где в Москве можно купить реально качественные алмазные диски ?


Alyabyev
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