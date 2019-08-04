Диски на автомобиль

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Диски на автомобиль

Новое сообщение Flyer » 04 авг 2019, 23:07

Хочу на своей машине заменить диски и не могу определиться с магазином где можно будет хорошие по хорошей цене купить,можете магазин посоветовать ?


Flyer
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Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Диски на автомобиль

Новое сообщение Laurent » 05 авг 2019, 02:16

Ну так конечно не плохой то с одной стороны вариант вам поискать диски просто по магазинам с автозапчастями но я если честно не совсем уверен что там они будут.
Laurent
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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