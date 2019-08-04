Диски на автомобиль
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Диски на автомобиль
Хочу на своей машине заменить диски и не могу определиться с магазином где можно будет хорошие по хорошей цене купить,можете магазин посоветовать ?
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Диски на автомобиль
Ну так конечно не плохой то с одной стороны вариант вам поискать диски просто по магазинам с автозапчастями но я если честно не совсем уверен что там они будут.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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