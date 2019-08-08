Можно ли восстановить такой дом?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Можно ли восстановить такой дом?
Всех приветствую. Проблема вот в чем - сейчас дом, в котором я вырос и провел все детство находится в очень плачевном состоянии (крыша практически рухнула, все коммуникации тоже под замену). Можно ли это все восстановить и есть ли смысл?
- Barrracuda
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
-
Re: Можно ли восстановить такой дом?
И тебе привет. Судя по описанию, не так уж все критично с домом, как ты описываешь. Но правда потребуются серьезные денежные вложения. А решать, стоит ли дом этого - это ты должен.
- Dimotrex
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
-
Re: Можно ли восстановить такой дом?
Это да. Автор, обратитесь в контору http://rekonstrukciadomov.ru, она занимаются ремонтами подобных домов и рассчитают, сколько потребуется на это денег. Если вас устроит, то ремонтируйте. Тем более если этот дом вам так дорог
- Kostara19
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5