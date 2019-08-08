Barrracuda » 08 авг 2019, 06:40

Всех приветствую. Проблема вот в чем - сейчас дом, в котором я вырос и провел все детство находится в очень плачевном состоянии (крыша практически рухнула, все коммуникации тоже под замену). Можно ли это все восстановить и есть ли смысл?