Можно ли восстановить такой дом?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Можно ли восстановить такой дом?

Новое сообщение Barrracuda » 08 авг 2019, 06:40

Всех приветствую. Проблема вот в чем - сейчас дом, в котором я вырос и провел все детство находится в очень плачевном состоянии (крыша практически рухнула, все коммуникации тоже под замену). Можно ли это все восстановить и есть ли смысл?


Barrracuda
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
Вернуться к началу

Re: Можно ли восстановить такой дом?

Новое сообщение Dimotrex » 08 авг 2019, 08:49

И тебе привет. Судя по описанию, не так уж все критично с домом, как ты описываешь. Но правда потребуются серьезные денежные вложения. А решать, стоит ли дом этого - это ты должен.
Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
Вернуться к началу

Re: Можно ли восстановить такой дом?

Новое сообщение Kostara19 » 08 авг 2019, 11:00

Это да. Автор, обратитесь в контору http://rekonstrukciadomov.ru, она занимаются ремонтами подобных домов и рассчитают, сколько потребуется на это денег. Если вас устроит, то ремонтируйте. Тем более если этот дом вам так дорог :)
Kostara19
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group