Ремонт телефона Самара

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Ремонт телефона Самара

Новое сообщение pavelpaxom » 16 авг 2019, 04:27

В результате удара лопнул экран на телефоне Samsung, кто может посоветовать надежный сервисный центр по ремонту телефонов в Самаре?


pavelpaxom
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Re: Ремонт телефона Самара

Новое сообщение bubnova » 16 авг 2019, 04:59

Если хозяин носит свой телефон в заднем кармане штанов, то вероятность повредить экран увеличивается в разы. Единственным выходом когда ты сломал экран является замена дисплея.
bubnova
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