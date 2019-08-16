Ремонт телефона Самара
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Ремонт телефона Самара
В результате удара лопнул экран на телефоне Samsung, кто может посоветовать надежный сервисный центр по ремонту телефонов в Самаре?
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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Re: Ремонт телефона Самара
Если хозяин носит свой телефон в заднем кармане штанов, то вероятность повредить экран увеличивается в разы. Единственным выходом когда ты сломал экран является замена дисплея.
- bubnova
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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