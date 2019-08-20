Украшение .

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Украшение .

Новое сообщение marinabachilo » 20 авг 2019, 22:00

Хочу подарить мужу не дорогое украшение на праздник . Скажите , где можно посмотреть .


marinabachilo
 
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Re: Украшение .

Новое сообщение igordk » 20 авг 2019, 22:09

Магазинов много и смотря что дарить . Я так своей супруге приобретаю не дорогие серебряные украшения на ресурсе магазина "Альтаир" https://serebro-altair.ru/ . Большой выбор там и тем более качественно все сделано . Посмотрите , пригодится .
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igordk
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