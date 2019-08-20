Украшение .
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Украшение .
Хочу подарить мужу не дорогое украшение на праздник . Скажите , где можно посмотреть .
- marinabachilo
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Re: Украшение .
Магазинов много и смотря что дарить . Я так своей супруге приобретаю не дорогие серебряные украшения на ресурсе магазина "Альтаир" https://serebro-altair.ru/ . Большой выбор там и тем более качественно все сделано . Посмотрите , пригодится .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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