Нужен сертификат.
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Нужен сертификат.
Для моей фирмы сейчас нужен сертификат на оборудование для взрывоопасных сред . Скажите , где в Санкт-Петербурге можно его приобрести .
- marinabachilo
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Re: Нужен сертификат.
Такой сертификат для такого оборудования я приобретал в Питере в академии систем качества https://aqs-cc.ru/services/sertifikat-t ... -012-2011/ . Он действует на территории таможенного союза в течении 5 лет . Посмотрите .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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