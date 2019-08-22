Нужен сертификат.

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Нужен сертификат.

Новое сообщение marinabachilo » 22 авг 2019, 00:42

Для моей фирмы сейчас нужен сертификат на оборудование для взрывоопасных сред . Скажите , где в Санкт-Петербурге можно его приобрести .


marinabachilo
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Re: Нужен сертификат.

Новое сообщение igordk » 22 авг 2019, 00:50

Такой сертификат для такого оборудования я приобретал в Питере в академии систем качества https://aqs-cc.ru/services/sertifikat-t ... -012-2011/ . Он действует на территории таможенного союза в течении 5 лет . Посмотрите .
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igordk
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