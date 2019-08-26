Кузовной ремонт автомобиля
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Кузовной ремонт автомобиля
Нужна хорошая мастерская по кузовному ремонту автомобилей, необходимо качественно устранить вмятины после аварии виноват сам влетел в кювет когда ехал на рыбалку. Буду очень благодарен за советы и информацию.
- pavelpaxom
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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