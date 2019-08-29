Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?
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Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?
Что происходит в последнее время в интернете с передачей дом 2? Непонятная регистрация по телефону которую неизвестно как пройти, уже полмесяца не могу нормально смотреть выпуски, а по телевизору просто нету времени, работу то не бросишь... Подскажите, где Вы смотрите свежие серии в текущих условиях? И как пройти эту непонятную регистрацию? Спасибо.
- SherriLoarca
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 13:30
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Re: Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?
Да, в последнее время нововведения от телеканала ТНТ не впечатляют. У меня в самом начале была подобная проблема, но после регистрации на рутубе могу смотреть без проблем. Попробуй себе создать учетную запись и после этого обязательно отключи блокировщик рекламы, по другому не даст посмотреть...
- Ledola
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:10
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Re: Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?
Полностью поддерживаю мнение выше, достаточно пройти простую регистрацию и всё смотрится всё как раньше. Ещё с самого начала всё было ок. Обычно смотрю все выпуски на https://dom2efiru.ru/ только сейчас вечерний и ночной появляется аж после 12 ночи, обидно( Кстати, если не получиться зарегистрироваться то пиши в лс, помогу чем смогу.
- Phoebe1994
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:39
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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