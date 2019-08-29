Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?

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Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?

Новое сообщение SherriLoarca » 29 авг 2019, 13:31

Что происходит в последнее время в интернете с передачей дом 2? Непонятная регистрация по телефону которую неизвестно как пройти, уже полмесяца не могу нормально смотреть выпуски, а по телевизору просто нету времени, работу то не бросишь... Подскажите, где Вы смотрите свежие серии в текущих условиях? И как пройти эту непонятную регистрацию? Спасибо.


SherriLoarca
 
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Зарегистрирован: 29 авг 2019, 13:30
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Re: Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?

Новое сообщение Ledola » 29 авг 2019, 14:10

Да, в последнее время нововведения от телеканала ТНТ не впечатляют. У меня в самом начале была подобная проблема, но после регистрации на рутубе могу смотреть без проблем. Попробуй себе создать учетную запись и после этого обязательно отключи блокировщик рекламы, по другому не даст посмотреть...
Ledola
 
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Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:10
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Re: Где нынче посмотреть свежие серии дом 2?

Новое сообщение Phoebe1994 » 29 авг 2019, 14:39

Полностью поддерживаю мнение выше, достаточно пройти простую регистрацию и всё смотрится всё как раньше. Ещё с самого начала всё было ок. Обычно смотрю все выпуски на https://dom2efiru.ru/ только сейчас вечерний и ночной появляется аж после 12 ночи, обидно( Кстати, если не получиться зарегистрироваться то пиши в лс, помогу чем смогу.
Phoebe1994
 
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