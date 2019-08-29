SherriLoarca » 29 авг 2019, 13:31

Что происходит в последнее время в интернете с передачей дом 2? Непонятная регистрация по телефону которую неизвестно как пройти, уже полмесяца не могу нормально смотреть выпуски, а по телевизору просто нету времени, работу то не бросишь... Подскажите, где Вы смотрите свежие серии в текущих условиях? И как пройти эту непонятную регистрацию? Спасибо.