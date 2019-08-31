Воссоздание деталей из искусственного камня
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Воссоздание деталей из искусственного камня
Требуются услуги по воссозданию деталей из искусственного камня на здании старинного вида и вот я ищу куда смогу в Туле обратиться чтобы мне помогли это сделать,куда я могу обратиться ?
- Liberator
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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