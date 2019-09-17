Ремонт автомобиля Газель

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Ремонт автомобиля Газель

Новое сообщение pavelpaxom » 17 сен 2019, 01:50

Необходимо произвести качественный ремонт подвески автомобиля Газель, кто может посоветовать проверенный и надежный сервисный центр в Москве, по обслуживанию таких авто.


pavelpaxom
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Re: Ремонт автомобиля Газель

Новое сообщение anna miller » 17 сен 2019, 15:53

Основные критерии, по которым оценивается стоимость ремонтных работ по восстановлению подвески, включают: объем работ, сложность конструкции подвески автомобиля, срочность выполнения.
anna miller
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Re: Ремонт автомобиля Газель

Новое сообщение feropontova » 17 сен 2019, 21:13

У меня фирма, работаем в сфере грузоперевозок и переездов ремонтируем свои автомобили в проверенном временем сервисном центре, ООО "Техцентр Авто" https://www.tempavto.ru/ они выполняют ремонт газелей любой сложности и качественно.
feropontova
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