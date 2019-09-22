Какие кольца взять на помолвку?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение GHazan » 22 сен 2019, 11:26

Ребят, ну нужна ваша помощь. Насчет обручальных колец то понятно, а что с кольцами на помолвку? Какие нужны? Вот моя не знает, и я тоже, одна надежда на форумчан.


GHazan
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
Вернуться к началу

Re: Какие кольца взять на помолвку?

Новое сообщение TukTuk » 22 сен 2019, 13:36

Да точно такие же кольца как на свадьбу возьмите и все. С помолвкой особо не заморачивайтесь, это же не самое главное - лучше отложить побольше денег на свадьбу.
TukTuk
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group