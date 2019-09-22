Какие кольца взять на помолвку?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Какие кольца взять на помолвку?
Ребят, ну нужна ваша помощь. Насчет обручальных колец то понятно, а что с кольцами на помолвку? Какие нужны? Вот моя не знает, и я тоже, одна надежда на форумчан.
- GHazan
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
-
Re: Какие кольца взять на помолвку?
Да точно такие же кольца как на свадьбу возьмите и все. С помолвкой особо не заморачивайтесь, это же не самое главное - лучше отложить побольше денег на свадьбу.
- TukTuk
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11