Нужно почистить зубы у собаки

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Нужно почистить зубы у собаки

Новое сообщение Liberator » 22 сен 2019, 18:00

У моей собаки имеются проблемы с зубами и мне сказали что мне нужно будет почистить ей зубы,можете мне подсказать где в Москве смогут сделать чистку зубов у собаки ?


Liberator
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