Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 11 окт 2019, 12:17

Здравствуйте. Я решила прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы остановить свой выбор на одном каком-то каталоге с товарами для творчества. В итоге, потратила несколько часов свободного времени на поиски и только тут https://jbizhu.ru/category/suhocvety/ нашла недорогие сухоцветы всех цветов и оттенков радуги, которые можно заказать прямо сейчас с доставкой на дом. Скажите, приходилось ли кому-то оформлять заказы именно на этом сайте? Буду вам признательна за высказанные мнения, потому что я пока не приняла окончательное решение в каком именно направлении двигаться.


Неваляшка
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