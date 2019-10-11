Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я решила прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы остановить свой выбор на одном каком-то каталоге с товарами для творчества. В итоге, потратила несколько часов свободного времени на поиски и только тут https://jbizhu.ru/category/suhocvety/ нашла недорогие сухоцветы всех цветов и оттенков радуги, которые можно заказать прямо сейчас с доставкой на дом. Скажите, приходилось ли кому-то оформлять заказы именно на этом сайте? Буду вам признательна за высказанные мнения, потому что я пока не приняла окончательное решение в каком именно направлении двигаться.
- Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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