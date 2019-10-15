Уплотнительные кольца

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Уплотнительные кольца

Новое сообщение Alyabyev » 15 окт 2019, 13:02

Для производственного предприятия в городе Москва для производства некоторых деталей нужно закупать качественные уплотнительные кольца и вот я сейчас ищу где смогу по хорошим и выгодным ценам закупать качественные,вы мне могли бы подсказать где можно их закупать ?


Alyabyev
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Re: Уплотнительные кольца

Новое сообщение Liberator » 15 окт 2019, 15:09

Конечно же вам нужно будет их закупать оптом но обычно это делается от производителей так как им надо будет подать заявку на партию и уже после они начнут их производство,времени на это конечно потребуется потратить.
Liberator
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