Уплотнительные кольца
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Уплотнительные кольца
Для производственного предприятия в городе Москва для производства некоторых деталей нужно закупать качественные уплотнительные кольца и вот я сейчас ищу где смогу по хорошим и выгодным ценам закупать качественные,вы мне могли бы подсказать где можно их закупать ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Уплотнительные кольца
Конечно же вам нужно будет их закупать оптом но обычно это делается от производителей так как им надо будет подать заявку на партию и уже после они начнут их производство,времени на это конечно потребуется потратить.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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