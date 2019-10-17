Лаки и красители

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Лаки и красители

Новое сообщение Susanna » 17 окт 2019, 09:15

Здравствуйте. Реставрируем старую мебель, имеем маленькое производство. Подскажите, где можно купить ремонтные материалы, в частности лаки и красители?


Susanna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 10:15
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Re: Лаки и красители

Новое сообщение Maricia » 17 окт 2019, 12:17

Можно пройтись по местным магазинам. Ведь часто в них можно найти качественные и при этом по распродаже или по низкой цене. 8-)
Maricia
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 20:03
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