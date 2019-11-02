Сломался замок в двери..
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Сломался замок в двери..
Хотел сегодня утром выйти в магазин за продуктами, стал закрывать дверь, а замок прокручивается. Что делать в такой ситуации? Теперь не могу покинуть квартиру Екб..
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Crown
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Сломался замок в двери..
Думаю что раз уже произошла поломка, то стоит разобрать замок и посмотреть что в нем сломалось, хуже уже не будет. А вобще нужно сразу ставить качественный замок.
- Kalipsoid
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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