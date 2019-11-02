Сломался замок в двери..

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Сломался замок в двери..

Новое сообщение Crown » 02 ноя 2019, 23:39

Хотел сегодня утром выйти в магазин за продуктами, стал закрывать дверь, а замок прокручивается. Что делать в такой ситуации? Теперь не могу покинуть квартиру Екб..


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Crown
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Re: Сломался замок в двери..

Новое сообщение Kalipsoid » 03 ноя 2019, 00:59

Думаю что раз уже произошла поломка, то стоит разобрать замок и посмотреть что в нем сломалось, хуже уже не будет. А вобще нужно сразу ставить качественный замок.
Kalipsoid
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