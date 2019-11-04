Профлист в розницу
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Профлист в розницу
Всем привет! Нужно к выходным прикупить профлист в розницу для прораба. Где взять чтобы бюджет сильно не тратить, но качественный?
- breath
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:00
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Re: Профлист в розницу
Я тоже стараюсь всегда с со стороны экономии подходить к таким вещам, однако купить профлист дешево, да и ещё качественно сделанный практически нереально, но знакомый посоветовал магазин авангард, где есть множество различных материалов из железа по приемлемой цене и реально качественных. Можешь проверить.
- Trial
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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