Профлист в розницу

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Профлист в розницу

Новое сообщение breath » 04 ноя 2019, 21:02

Всем привет! Нужно к выходным прикупить профлист в розницу для прораба. Где взять чтобы бюджет сильно не тратить, но качественный?


breath
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:00
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Re: Профлист в розницу

Новое сообщение Trial » 04 ноя 2019, 21:26

Я тоже стараюсь всегда с со стороны экономии подходить к таким вещам, однако купить профлист дешево, да и ещё качественно сделанный практически нереально, но знакомый посоветовал магазин авангард, где есть множество различных материалов из железа по приемлемой цене и реально качественных. Можешь проверить.
Trial
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:21
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