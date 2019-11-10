В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?
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В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?
Кто-то может мне объяснить разницу между картами водителя для тахографа с СКЗИ и карт водителя для тахографа ЕСТР?
- Милослав
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 02:57
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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?
Здесь все очень просто: ЕСТР - это международные контрольные устройства, а вот СКЗИ используется только на территории России.
- Жансая
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:16
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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?
Если вы работаете на территории только России, то нужно карту водителя для тахографа с СКЗИ оформлять. С ЕСТР вам не пригодится.
- Индира
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:18
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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?
Если быть абсолютно точными, то сейчас есть три типа карт водителя для трех разных типов тахографов: с блоком СКЗИ, без блока СКЗИ и с блоком ЕСТР. Мне приходилось сталкиваться с оформлением только карты водителя для тахографа с блоком СКЗИ. Оформлял я ее на https://tahograf-master.ru/karta-voditelya и переоформлял также. Последний раз стоимость оформления составляла 3500 рублей. Занимает ее оформление порядка 20 дней. По этой причине, если вам нужна такая карта водителя, лучше ее оформление не откладывать в долгий ящик, ведь быстрее все равно не сделают.
- Амирам
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2019, 13:20
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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