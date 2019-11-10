В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?

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В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?

Новое сообщение Милослав » 10 ноя 2019, 03:01

Кто-то может мне объяснить разницу между картами водителя для тахографа с СКЗИ и карт водителя для тахографа ЕСТР?


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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?

Новое сообщение Жансая » 10 ноя 2019, 13:18

Здесь все очень просто: ЕСТР - это международные контрольные устройства, а вот СКЗИ используется только на территории России.
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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?

Новое сообщение Индира » 10 ноя 2019, 13:20

Если вы работаете на территории только России, то нужно карту водителя для тахографа с СКЗИ оформлять. С ЕСТР вам не пригодится.
Индира
 
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Re: В чем разница между картами водителя для тахографа с СКЗИ и ЕСТР?

Новое сообщение Амирам » 10 ноя 2019, 13:25

Если быть абсолютно точными, то сейчас есть три типа карт водителя для трех разных типов тахографов: с блоком СКЗИ, без блока СКЗИ и с блоком ЕСТР. Мне приходилось сталкиваться с оформлением только карты водителя для тахографа с блоком СКЗИ. Оформлял я ее на https://tahograf-master.ru/karta-voditelya и переоформлял также. Последний раз стоимость оформления составляла 3500 рублей. Занимает ее оформление порядка 20 дней. По этой причине, если вам нужна такая карта водителя, лучше ее оформление не откладывать в долгий ящик, ведь быстрее все равно не сделают.
Амирам
 
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