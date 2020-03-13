Неваляшка » 13 мар 2020, 12:02

Можно почитать дополнительно отзывы, сравнить цены и лишь спустя некоторое время решение принять о том, какую именно мультиварку покупать. Я заказывала в интернете на сайте компании куко и осталась довольна, потому что менеджер быстро обработал заказ, дополнительно предоставили скидку и спустя некоторое время посылку доставили на пункт выдачи, который находится возле моего дома. Спокойно пошла и забрала, так что решила отписаться вам и поделиться своей историей.