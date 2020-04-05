Работы повышенной опасности

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Работы повышенной опасности

Новое сообщение Xendrabi » 05 апр 2020, 14:50

Начинаем строительство небольшого химического предприятия и чтобы избежать проблем с властями нужно будет сразу получить разрешение на работы повышенной опасности Кто подскажет, где такое можно оформить?


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Xendrabi
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