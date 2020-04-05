Работы повышенной опасности
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Работы повышенной опасности
Начинаем строительство небольшого химического предприятия и чтобы избежать проблем с властями нужно будет сразу получить разрешение на работы повышенной опасности Кто подскажет, где такое можно оформить?
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
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