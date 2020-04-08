Китайский бисер

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Китайский бисер

Новое сообщение Rokkersha » 08 апр 2020, 13:37

Всем привет. Меня заинтересовала возможность сэкономить денежки на покупке в интернете бисера и наборов для вышивания. Ознакомилась с ценовой политикой и пока только на этой https://jbizhu.ru/category/kitayskiy-biser/ странице нашла подробную информацию, как купить китайский бисер в ассортименте и получить его с доставкой по стране. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией в онлайн режиме? Было бы неплохо обсудить прямо сейчас эту тему, и я рассчитываю на ваши ответы и высказанные мнения.


Rokkersha
 
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