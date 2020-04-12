Купить бонг

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Купить бонг

Новое сообщение Motilok » 12 апр 2020, 14:01

В каком магазине посоветуете покупать бонг и какой лучше?


Motilok
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2020, 00:20
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Re: Купить бонг

Новое сообщение Koken » 12 апр 2020, 15:14

Мне больше нравятся акриловые бонги, есть так же и стеклянные, но здесь уже дело вкуса и надо отталкиваться от условий эксплуатации. Я свой бонг покупал в этом магазине - https://spbbong.com/ всего за 1300 рублей, курю его редко, поэтому не видел смысла брать что-то подороже. Ну а ты уже смотри сам по своему карману, можешь начать со стеклянных, они по качеству лучше и табак в них раскрывается более насыщенней.
Koken
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2020, 00:07
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