Купить бонг
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Купить бонг
В каком магазине посоветуете покупать бонг и какой лучше?
- Motilok
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 апр 2020, 00:20
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Re: Купить бонг
Мне больше нравятся акриловые бонги, есть так же и стеклянные, но здесь уже дело вкуса и надо отталкиваться от условий эксплуатации. Я свой бонг покупал в этом магазине - https://spbbong.com/ всего за 1300 рублей, курю его редко, поэтому не видел смысла брать что-то подороже. Ну а ты уже смотри сам по своему карману, можешь начать со стеклянных, они по качеству лучше и табак в них раскрывается более насыщенней.
- Koken
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 апр 2020, 00:07
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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