Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?
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Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?
Не знаете, у нас в Москве занимается ли кто-то скупкой элитного алкоголя? Что-то где не спрашивала, ничего толком так решить и не смогла. Как быть?
- Ledola
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:10
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Re: Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?
Ну что я вам скажу, тоже долго интересовался вопросом, есть ли у нас в Москве те, кто занимается скупкой алкоголя, а потом мне порекомендовали продать его вот на этом сайте https://700ml.ru/ Как вы видите, тут занимаются скупкой такого элитного алкоголя как арманьяк, вино, шампанское, виски, коньяк, ром. Однозначно советую вам обращаться только к ним, работают настоящие профессионалы, которые знают свою работу безупречно. Кстати говоря оценку алкоголя производят быстро, а работают ежедневно, без выходных и праздников с 8 утра до часу ночи. Я обращался к ним на счет продажи им виски.
- Phoebe1994
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:39
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Re: Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?
Круто, нужно будет тоже с ними поговорить, только уже на счет продажи элитного вина. У нас с мужем после свадьбы осталось, вот хотим выручить на него хорошие деньги.
- SherriLoarca
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 13:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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