Медали

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Медали

Новое сообщение Rokkersha » 17 май 2020, 13:49

Добрый день. Мне стало интересно, отличаются ли цены на медали, ордена и знаки в интернете, если покупать награды для своих коллекций. В итоге, потратила больше часа свободного времени на сравнительные характеристики и перешла по ссылке https://voensovmag.ru/catalog/medali-sp ... tva-dinamo на сайт торговой площадки, которая предлагает воспользоваться своими услугами в любое удобное время дня и ночи. Скажите, а что вы обращаете в первую очередь внимание в процессе поиска недорогих наград для своих коллекций в интернете? Буду вам благодарна за комментарии, потому что я пока не знаю, как поступить.


Rokkersha
 
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Зарегистрирован: 21 янв 2020, 15:53
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