Витрины для кукол

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Витрины для кукол

Новое сообщение Rokkersha » 27 май 2020, 10:01

Приветствую, вас. У меня возникла проблема с поиском полочки для своей коллекции кукол. Хочется собрать как можно больше экспонатов и представить их на суд друзей и близких. Важно оформить это оригинально и в то же время красиво. Вот здесь homemuseum.ru полка для кукол мне одна понравилась и можно сразу проконсультироваться с менеджером, а потом уже только покупки совершать. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией напрямую? Буду благодарна, если отпишетесь и поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня важна эта тема.


Rokkersha
 
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Re: Витрины для кукол

Новое сообщение Неваляшка » 27 май 2020, 10:14

Здравствуйте. Мне приходилось вести сотрудничество с этой компанией, выбрала витрину для кукол. Сотрудник оперативно ответил на все многочисленные вопросы, и помог решить самый главный вопрос, какую модель выбрать, исходя из пожеланий. Вертикальная витрина с дополнительной подсветкой и магнитными креплениями стала прекрасным дополнением интерьера гостиной. Стараюсь хотя бы раз в месяц пополнять свою коллекцию и думаю, что в скором времени на кухню куплю витрину.
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Неваляшка
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