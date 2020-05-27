Неваляшка » 27 май 2020, 10:14

Здравствуйте. Мне приходилось вести сотрудничество с этой компанией, выбрала витрину для кукол. Сотрудник оперативно ответил на все многочисленные вопросы, и помог решить самый главный вопрос, какую модель выбрать, исходя из пожеланий. Вертикальная витрина с дополнительной подсветкой и магнитными креплениями стала прекрасным дополнением интерьера гостиной. Стараюсь хотя бы раз в месяц пополнять свою коллекцию и думаю, что в скором времени на кухню куплю витрину.