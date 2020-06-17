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Медали Rokkersha » 17 июн 2020, 16:24 Приветствую, вас. Я решила изучить внимательно как можно больше каталогов в интернете, чтобы сравнить цены и условия сотрудничества торговых площадок фалеристики. Очень важно регулярно пополнять коллекцию и поэтому, я стараюсь не забывать об этом. Нашла тут https://voensovmag.ru/catalog/novye-tov ... -1979-1989 информацию теоретического плана, как оформить заказ и получить его спустя несколько дней с доставкой удобным способом. А вы тоже в интернете всегда сравниваете цены? Или привыкли пользоваться услугами какой-то одной торговой площадки, сразу оформлять заказы?



Rokkersha Читатель Сообщения: 5 Зарегистрирован: 21 янв 2020, 15:53 Личное сообщение Вернуться к началу

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