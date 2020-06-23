Типография

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Типография

Новое сообщение ЕвгенийБ » 23 июн 2020, 16:12

Я в свое кафе заказывал и делаю это по сей день. Во-первых, это отличная реклама, если буклеты яркие, покупатели всегда обращают на них внимание и задаются идеей приобрести то, что указано на буклете. Во-вторых, по сути они недорогие, я заказываю печать буклетов в типографии wolf. Они качественно выполняют заказы, поэтому мне нравится с ними сотрудничать.


ЕвгенийБ
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group