Типография
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Типография
Я в свое кафе заказывал и делаю это по сей день. Во-первых, это отличная реклама, если буклеты яркие, покупатели всегда обращают на них внимание и задаются идеей приобрести то, что указано на буклете. Во-вторых, по сути они недорогие, я заказываю печать буклетов в типографии wolf. Они качественно выполняют заказы, поэтому мне нравится с ними сотрудничать.
- ЕвгенийБ
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 6