Сад на даче
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Сад на даче
Хочу посадить несколько деревьев на даче. Что посоветуете???
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Сад на даче
Добрый день, обратите внимание на то, как цветет слива. Это очень красивое дерево, у которого есть свои особенности. Невозможно представить дачный сад без сливовых деревьев. Конечно, сливы желтых сортов проигрывают в популярности синим. А так у меня лично на даче очень много овощей, в основном это помидоры, огурцы, горох и перец... Всего хватает с головой, чтобы летом питаться качественными продуктами!!!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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