Пансионат для пожилых

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Пансионат для пожилых

Новое сообщение Andru25 » 31 июл 2020, 13:53

О пансионате слышала отзывы хорошие, здесь и специальные программы для таких больных и досуг. В общем бабушка там живет уже три месяца. Пока только положительные эмоции и у меня и у нее. Она даже окрепла, повеселела. Хорошо, что я выбрала этот - Новая Жизнь пансионат для пожилых людей в Киеве


Andru25
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 18:18
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Andru25 и гости: 13

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group