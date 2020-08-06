Курс евро Харьков

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Курс евро Харьков

Новое сообщение Vodylupe » 06 авг 2020, 11:38

Советую всем, кому потребуется совершить обмен гривен на евро в Харькове, воспользоваться данным обменником валюты https://obmenka.kharkov.ua/eur-uah здесь всегда отличные курсы и есть возможность забронировать определенную сумму по фиксированному курсу.


Vodylupe
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