Курс евро Харьков
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Курс евро Харьков
Советую всем, кому потребуется совершить обмен гривен на евро в Харькове, воспользоваться данным обменником валюты https://obmenka.kharkov.ua/eur-uah здесь всегда отличные курсы и есть возможность забронировать определенную сумму по фиксированному курсу.
- Vodylupe
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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