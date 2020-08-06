Курс доллара Одесса
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Курс доллара Одесса
Я обмениваю гривны на доллары в Одессе только через этот обменник https://obmenka.od.ua/usd-uah пользовалась не единожды и все операции происходили без проблем.
- Vodylupe
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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