Курс доллара Одесса

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Курс доллара Одесса

Новое сообщение Vodylupe » 06 авг 2020, 11:42

Я обмениваю гривны на доллары в Одессе только через этот обменник https://obmenka.od.ua/usd-uah пользовалась не единожды и все операции происходили без проблем.


Vodylupe
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