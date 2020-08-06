Курс фунт доллар Киев
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Курс фунт доллар Киев
Я постоянно совершаю обмен фунтов на долларыи смотрю курс фунта к доллару в Киеве через данный обменник https://obmenka24.kiev.ua/gbp-usd радуют у них отличные курсы и вежливые кассиры.
- Vodylupe
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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