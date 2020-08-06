Курс доллара Николаев

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Курс доллара Николаев

Новое сообщение Vodylupe » 06 авг 2020, 12:20

Кстати, вдруг кому-то понадобится обменять гривну на доллары в Николаеве, то рекомендую использовать этот обменник https://obmenka24.mk.ua/usd-uah а то когда-то попал в такую ситуацию и фиг где нашел обменник с данной валютой.


Vodylupe
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