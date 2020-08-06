Курс доллара Сумы
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Курс доллара Сумы
Если захотите обменять гривны на доллар в Сумах, то могу посоветовать данный сайт https://obmenka24.sm.ua/usd-uah Здесь всегда низкие курсы валют и качественная поддержка пользователей.
- Vodylupe
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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