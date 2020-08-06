Курс долара Чернівці

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Курс долара Чернівці

Новое сообщение Vodylupe » 06 авг 2020, 13:37

Я постійно інвестую гроші в долари і євро. Купую долар по відмінному курс долара Чернівці тільки на цьому сайті https://obmin.chernivtsi.ua/usd-uah користувався не один раз і завжди успішно.


Vodylupe
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Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:36
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